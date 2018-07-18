Супрун назвала вірогідну причину масового отруєння у таборі на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Причиною отруєння у дитячому таборі "Яструбок" у Донецькій області, вірогідно, є інфекція сальмонельозу. Про це журналістам повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає УНН.
"Ми разом із Лабораторним центром Донецької області, Держпродспоживслужбою зібрали аналізи крові, води, харчування, води з басейну. Там (у таборі, - ред.) шестеро людей працює в харчоблоку, з них 4 дорослих захворіли. ... Зараз виглядає, що це інфекція. Можливо, сальмонельоз. Але завтра зранку повинні бути останні результати аналізу", - зазначила Супрун.
Нагадаємо, у дитячому таборі "Яструбок" сталося масове отруєння дітей. 16 липня після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.
Станом на 17-18 липня з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізували 84 особи, з них - 68 дітей.