Кількість отруєних у донецькому дитячому таборі перевищила 80 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Кількість отруєних у дитячому таборі "Яструбок" на Донеччині перевищила 80 людей, отруїлися у тому числі 68 дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"17-18 липня з дитячого табору "Яструбок" села Соснове Лиманського району, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція, госпіталізовано 84 особи, з них - 68 дітей", - повідомили у відомстві.
Як зазначається, всього в таборі перебувало 134 особи.
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, у дитячому таборі "Яструбок" сталося масове отруєння дітей. 16 липня після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.