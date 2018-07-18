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Кількість отруєних у донецькому дитячому таборі перевищила 80 людей

Кількість отруєних у донецькому дитячому таборі перевищила 80 людей

Київ • УНН

 • 25645 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Кількість отруєних у дитячому таборі "Яструбок" на Донеччині перевищила 80 людей, отруїлися у тому числі 68 дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

"17-18 липня з дитячого табору "Яструбок" села Соснове Лиманського району, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція, госпіталізовано 84 особи, з них - 68 дітей", - повідомили у відомстві.

Як зазначається, всього в таборі перебувало 134 особи.

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, у дитячому таборі "Яструбок" сталося масове отруєння дітей. 16 липня після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту. 

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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