У таборі на Донеччині отруїлися 60 дітей
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 17 липня. УНН. Масове отруєння дітей сталося у оздоровчому закладі "Яструбок", який розташований у с. Соснове Донецької обасті. Про це повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"16 липня після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту. На теперішній час шпиталізовано 33 дитини до медичних закладів м. Слов'янська, Краматорська та Лиману з симптомами гострого кишкового отруєння. Прийнято рішення про госпіталізацію всіх дітей, які відчули недомагання. Вік госпіталізованих - від 9 до 16 років", - повідомляє Лисенко.
Всього у таборі на оздоровленні перебуває 134 дитини. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 2 липня 2018 року у с.Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області було зареєстровано групове захворювання на харчову токсикоінфекцію серед 12 вихованців ДЮСШ Дерюгіних, які тренуються та відпочивають у ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич".
Одна з постраждалих - восьмирічна дівчинка - впала в кому і була госпіталізована в реанімацію.
Згодом у Держпродспоживслужбі назвали збудника інфекції.