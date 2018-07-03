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В частном детском лагере на Киевщине массовое отравление: один ребенок в коме

В частном детском лагере на Киевщине массовое отравление: один ребенок в коме

Киев  •  УНН

 • 18869 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Вчера вечером, 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкой центральной районной больницы был экстренно доставлен ​​ребенок 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен и она впала в кому и госпитализирована в реанимацию. Состояние квалифицируется, как тяжелое. Об этом сообщает УНН со посиланянм на пресс-службу департамента охраны здороья КГГА.

В Переяслав-Хмельницкий срочно выехала директор департамента здравоохранения Киевской ОГА Алла Арешкович. По состоянию на 5:00 утра девочку осмотрел анестезиолог детской областной больницы (г. Боярка), также на консультацию вызваны специалисты больницы "Охматдет". Сейчас ребенка готовят к транспортировке в детский медучреждение "Охматдет".

По предварительной информации юная пациентка является ученицей спортивной Школы Дерюгиных. В смене Школы Дерюгиних - 28 детей, которые прибыли в ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" 29.07.2018 г., где должны были готовиться к соревнованиям.

12 детям вчера стало плохо, они имели расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированных остается 7. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек.

2.07.2018 г. госпродпотребслужба взяла пробы пищи, которой кормят детей в лагере, а уже сегодня проводятся посевы у детей, которые пострадали.

С учетом данного факта, сегодня, с 8.30 Комиссия относительно эпидрасследования с участием прокурора района и наряда полиции, ожидала допуска к медизолятору, где находились пострадавшие дети. Только по состоянию на 11.55 (3 июля 2018) директор ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа Славутич", в присутствии двух адвокатов, позволила начать работу Комиссии эпидрасследования.

Как сообщал УНН, после празднования выпускных вечеров в Винницкой области из-за отравления госпитализировали уже 62 человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ госпродпотребслужбы в Винницкой области.

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