В частном детском лагере на Киевщине массовое отравление: один ребенок в коме

В Переяслав-Хмельницкий срочно выехала директор департамента здравоохранения Киевской ОГА Алла Арешкович. По состоянию на 5:00 утра девочку осмотрел анестезиолог детской областной больницы (г. Боярка), также на консультацию вызваны специалисты больницы "Охматдет". Сейчас ребенка готовят к транспортировке в детский медучреждение "Охматдет".



По предварительной информации юная пациентка является ученицей спортивной Школы Дерюгиных. В смене Школы Дерюгиних - 28 детей, которые прибыли в ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" 29.07.2018 г., где должны были готовиться к соревнованиям.



12 детям вчера стало плохо, они имели расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированных остается 7. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек.



2.07.2018 г. госпродпотребслужба взяла пробы пищи, которой кормят детей в лагере, а уже сегодня проводятся посевы у детей, которые пострадали.



С учетом данного факта, сегодня, с 8.30 Комиссия относительно эпидрасследования с участием прокурора района и наряда полиции, ожидала допуска к медизолятору, где находились пострадавшие дети. Только по состоянию на 11.55 (3 июля 2018) директор ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа Славутич", в присутствии двух адвокатов, позволила начать работу Комиссии эпидрасследования.



Как сообщал УНН, после празднования выпускных вечеров в Винницкой области из-за отравления госпитализировали уже 62 человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ госпродпотребслужбы в Винницкой области.