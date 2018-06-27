Масове отруєння на Вінниччині: кількість хворих збільшилася

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Після святкування випускних вечорів у Вінницькій області через отруєння госпіталізували уже 62 особи. Про це повідомила прес-служба ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області, передає УНН.

"Станом на 27 червня 2018 року в інфекційному відділенні Бершадської окружної лікарні інтенсивного лікування та у Чечельницькій лікарні планового лікування знаходиться 62 особи, серед яких 23 дитини з ознаками гострої кишкової інфекції. Всім госпіталізованим встановлено попередній діагноз "Гострий гастроентероколіт". Перебіг захворювання у всіх хворих середнього ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що загалом у святкуванні випускних вечорів у Чечельницькому районі у с. Бондурівка брали участь 68 осіб, а в с. Стратіївка - 85 осіб.

"Спалах виник після святкування випускного вечору у вказаних селах. Святкові вечері проводилися в приміщенні сільського будинку культури та в приміщенні школи. Страви для святкування обох випускних вечорів замовлялись та готувались в кафе "Вербка" с. Вербка Чечельницького району та доставлялися до місць проведення заходів приватним транспортом власника кафе, без холодильного обладнання", - зазначили у Держпродспоживслужбі.

Крім того, працівники кафе були допущені до роботи без пройденого медичного огляду в повному об’ємі, технологічного, холодового інвентарю не достатньо, приміщення потребують ремонту. Дослідження питної води, на якій готувалися страви, відсутні.

Нагадаємо, після святкування випускних вечорів у Вінницькій області 54 особи були госпіталізовані до лікарні через отруєння. 

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