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Святкували випускний: на Вінниччині 54 особи потрапили до лікарні з отруєнням

Святкували випускний: на Вінниччині 54 особи потрапили до лікарні з отруєнням

Київ • УНН

 • 11909 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Після святкування випускних вечорів у Вінницькій області 54 особи, серед яких 23 дитини віком до 17 років, були госпіталізовані до лікарні через отруєння. Про це повідомила прес-служба ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області, передає УНН.

"Впродовж 24-25 червня 2018 року в інфекційне відділення Бершадської окружної лікарні інтенсивного лікування з ознаками гострої кишкової інфекції було госпіталізовано 23 особи, 9 з яких – діти до 15 років. Всім госпіталізованим встановлено попередній діагноз: "Гострий гастроентероколіт", – йдеться в повідомленні.

Під час розслідування з'ясувалося, що всі госпіталізовані 23 червня 2018 року були присутні на святкуванні випускних вечорів в с. Бондурівка, у сільському будинку культури, та в с. Стратіївка, у шкільній їдальні.

"Страви для святкування обох випускних вечорів замовлялись та готувались в кафе "Вербка" с. Вербка Чечельницького району та доставлялись до місць проведення заходів без холодильного обладнання. Працівники кафе були допущені до роботи без пройденого медичного огляду в повному об'ємі. Дослідження питної води, на якій готувалися страви, відсутні. Постачання продукції в кафе здійснюється з продуктової бази "Де-люкс" м. Бершадь та частково з ринків смт Чечельник та м. Бершадь (домашні ковбаси, копчене м'ясо, овочі та фрукти)", – зазначили у Держпродспоживслужбі.

Крім того, у ході розслідування спалаху обстежили 6 працівників кафе. Також для лабораторних досліджень у кафе відібрали 5 проб готових страв, 1 пробу питної води із сільського водогону, 40 гігієнічних змивів.

Упродовж 25 червня під час проведення подвірних обходів додатково виявили та госпіталізували ще 31 людину, із них 14 дітей віком до 17 років.

"Станом на 15 годину 26.06.2018 року на стаціонарному лікуванні перебувають всього 54 особи, серед яких 23 дитини віком до 17 років", – проінформували у відомстві.

Власницю кафе та директора НВК притягнули до адміністративної відповідальності. Хворі отримують відповідне лікування.

Нагадаємо, на сальмонельоз захворіли вже 50 мешканців Хмельницької області, які брали участь у трьох поминальних обідах. Серед них – 1 дитина. 

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