Масове отруєння під час поминок на Хмельниччині: число хворих збільшилося

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КИЇВ. 25 червня. УНН. На сальмонельоз захворіли вже 50 мешканців Хмельницької області, які брали участь у трьох поминальних обідах. Серед них – 1 дитина. Про це повідомила прес-служба ДУ "Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ", передає УНН.

"Станом на 10:00 годину 25 червня 2018 року зареєстровано 50 хворих (49 дорослих, 1 дитина) на сальмонельоз серед мешканців Хмельницької області, які брали участь у трьох поминальних обідах, що відбулися 19 червня 2018 року в смт Ярмолинці та с. Нове Село Ярмолинецького району", – йдеться в повідомленні.

Серед них четверо лікуються амбулаторно (діагноз "сальмонельоз" підтверджено лабораторно у 2 випадках). Інші перебувають у стаціонарах області.

Наразі проводиться епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів для встановлення збудника інфекції, механізмів та шляхів передачі, а також для локалізації спалаху кишкових інфекцій.

"При дослідженні харчових продуктів, які вживались на поминальних обідах, в 6-ти стравах виділено Salmonella enteritidis (курка смажена, відбивна куряча, котлета куряча, капуста тушкована з курячим м’ясом, бутерброд з сиром та помідорами, пиріжок з горохом). В домашніх осередках захворілих при дослідженні змивів з об'єктів навколишнього середовища в чотирьох випадках виділено Salmonella enteritidis", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в Ярмолинецькому районі Хмельниччини зареєстрували спалах кишкової інфекції. Хворі пов'язують своє захворювання зі вживанням страв під час поминальних обідів. За фактом отруєння відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК України. 

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