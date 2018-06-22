Під час поминок у Хмельницькій області отруїлися 35 осіб

"У Ярмолинецькому районі Хмельницької області зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед осіб, які пов’язують своє захворювання з вживанням страв на поминальних обідах 19.06.2018 року, замовлених в кафе-барі, який розташований смт Ярмолинці", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що до виникнення спалаху призвело порушення законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. Під час розслідування було встановлено, що суб'єкт господарювання здійснював реалізацію харчових продуктів без супровідних документів, а також даний заклад працював без відповідних дозвільних документів, чим порушив статті ЗУ "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

За фактом виникнення спалаху в правоохоронні органи направлено матеріали.

Як повідомили у прес-службі ДУ "Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України", зареєстровано вже 35 хворих.

"Станом на дев'яту годину 22 червня 2018 року зареєстровано 35 хворих (усі дорослі) на гострі кишкові інфекції серед мешканців Хмельницької області, які брали участь у поминальних обідах, що відбулися 19 червня 2018 року в смт Ярмолинці та с. Нове Село Ярмолинецького району", - зазначили в обласному лабораторному центрі.

Зазначено, що серед 35 захворілих двоє лікуються амбулаторно, а інші перебувають у стаціонарах області: 21 особа у Ярмолинецькій центральній районній лікарні, 11 – у Хмельницькій міській інфекційній лікарні, ще одна особа перебуває у Віньковецькій центральній районній лікарні.

Наразі проводиться епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів. У домашніх осередках осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію, провели заключну дезінфекцію.

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