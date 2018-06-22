У таборі на Львівщині отруїлися діти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Поліцейські встановлюють обставини отруєння дітей у таборі у Старосамбірському районі. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.
"Сьогодні, 22 червня, об 11:24 в поліцію надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що до них доставлено шістьох дітей віком від 6 до 11 років, які відпочивали в оздоровчому таборі на території Старосамбірського району. Попередній діагноз – харчова інфекція, токсоінтоксикаційний синдром", – йдеться в повідомленні.
Наразі на місці інциденту працює слідчо-оперативна група Старосамбірського відділення поліції. Крім того, з метою встановити причини отруєння залучили представників інших служб.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом отруєння 10 людей у закладі громадського харчування у Тернопільській області.