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У Тернопільській області 10 осіб отруїлись м'ясом курки

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом отруєння 10 людей у закладі громадського харчування у місті Борщів Тернопільської області, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратура Тернопільської області.

За інформацією прес-служби, Борщівським відділом Чортківської місцевої прокуратури розпочато та здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом отруєння людей у одному із закладів громадського харчування в м. Борщів, за ч.1 ст. 325 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Зокрема, як поінформували у прокуратурі, 25 травня 2018 року у одному із закладів громадського харчування районного центру недотримання санітарних норм при приготуванні їжі призвело до отруєння 10 осіб.

У прес-службі уточнили, що лабораторні дослідження виявили збудник сальмонели у м’ясі курки, яку споживали того дня люди у закладі та згодом звернулись до медиків із скаргами про розлади здоров’я. Розслідування триває.

У відомстві додали, що санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу, арешту або обмеження волі на строк до трьох років.

Раніше УНН повідомляв, що перевірку якості пройшла курятина ТМ “Наша Ряба” і “Львівські курчата”. У той же час в “Гаврилівських курчатах” виявлена сальмонела.

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