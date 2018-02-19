УНН перевірив якість курячого м'яса у магазинах і на ринку

ukru
Ексклюзив
07:23 • 26157 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 53409 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 57928 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 246580 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 240565 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 381389 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 256669 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 369329 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 228629 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 247667 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1.8 м/с
51 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 87759 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 86780 перегляди
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

04:30 • 50270 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 64085 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 51196 перегляди
Публікації
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 53496 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 51196 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 179380 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 246625 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 381413 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 112042 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 102875 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 134535 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 151481 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 156406 перегляди
Актуальне
УНН перевірив якість курячого м'яса у магазинах і на ринку

УНН перевірив якість курячого м'яса у магазинах і на ринку

Київ • УНН

 • 75650 перегляди

УНН провів черговий соціальний експеримент, визначивши якість продуктів харчування у торговельних точках. На цей раз були відібрані зразки магазинної і домашньої курки.

Як УНН відбирав зразки. Редакція УНН не претендує на статус контролюючого органу і не має мети переймати його функції. Відповідно, не керувалася розробленими для держорганів постановами про методику відбору зразків, не здійснювала закупівлю партіями і не запрошувала представників бренду. Контрольна закупівля проведена випадковим методом в ролі звичайного споживача, опечатана і зафіксована на безперервному відео, що свідчить про неупередженість редакції.

Хто проводив перевірку якості. Дослідження проводив Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Що перевіряли. Зразки проходили перевірку на наявність антибіотиків, гормонів, патогенних мікроорганізмів (в т.ч. сальмонели), сульфаніламідів, мікотоксинів.

Зразки яких брендів потрапили на перевірку.

Зразок № 1 "Наша Ряба"

Зразок № 2 "Домашня курка" (магазин)

Зразок № 3 "Львівські курчата"

Зразок № 4 "Домашня курка" (ринок)

Зразок № 5 "Гаврилівські курчата"

Результати дослідження. Результат досліджень позначений відповідністю чи не відповідністю встановленим нормам.

Антибіотики. Всі зразки відповідають нормі.

Гормони. Всі зразки відповідають нормі.

Патогенні мікроорганізми. Зразок № 5 ("Гаврилівські курчата") не відповідає нормі - виявлена ​​сальмонела.

Заступник директора Інституту Тетяна Гаркавенко прокоментувала результати експертизи, зазначивши, чим сальмонела небезпечна для здоров'я людини і які симптоми з'являються при зараженні.

"Дані дослідження проводилися нашим випробувальним центром. При дослідженні на залишкові кількості антибіотиків ми отримали нормальний результат, тобто залишків антибіотиків виявлено не було.

Але в зразку курятини № 5 (0230167 - ред.) була виявлена ​​сальмонела. Сальмонела - це патогенний мікроорганізм, який викликає захворювання як у людей, так і у птахів.

Якщо людина вживає продукти з наявністю сальмонели, а ці продукти недостатньо термічно оброблені або контаміновані даними мікроорганізмом, у неї виникає харчова токсикоінфекція. Погіршується загальний стан, знижується апетит, виникає діарея і можуть бути негативні наслідки для здоров'я. У деяких випадках навіть летальні.

Є кілька шляхів потрапляння сальмонели до продукту. Перший шлях - коли тварина була хвора, і сальмонела разом з продуктами тваринного походження потрапила на стіл споживачеві. Інший шлях - це контамінація* вже готової продукції. Якщо говорити про курятину, контамінація може бути на забійному пункті, коли йде патрання курки. Дуже часто пошкоджують кишечник, звідки сальмонела потрапляє на м'ясо і там осідає.

Сальмонела може потрапити в продукт, якщо її носіями є люди, які не дотримуються вимог особистої гігієни або загальних вимог при виробництві продукції. Якщо, наприклад, людина пішла в туалет, не помила руки - сальмонела може потрапити на обладнання, яке знаходиться в цеху.

На сальмонельоз можуть захворіти як діти, так і дорослі. Діти відносяться до категорії населення, яка більш вразлива до даного захворювання", - розповіла Гаркавенко.

*Довідка. Мікробна контамінація - потрапляння потенційно небезпечних для здоров'я людини (тварин) мікроорганізмів на неживі об'єкти зовнішнього середовища (наприклад продукти харчування, предмети побуту, мед. інструменти, лікарські препарати та ін.), які можуть послужити фактором передачі хвороби іншим людям (тваринам).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.89
Bitcoin
$87,358.10
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,067.45
Ethereum
$2,024.94