УНН перевірив якість курячого м'яса у магазинах і на ринку

Як УНН відбирав зразки. Редакція УНН не претендує на статус контролюючого органу і не має мети переймати його функції. Відповідно, не керувалася розробленими для держорганів постановами про методику відбору зразків, не здійснювала закупівлю партіями і не запрошувала представників бренду. Контрольна закупівля проведена випадковим методом в ролі звичайного споживача, опечатана і зафіксована на безперервному відео, що свідчить про неупередженість редакції.

Хто проводив перевірку якості. Дослідження проводив Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Що перевіряли. Зразки проходили перевірку на наявність антибіотиків, гормонів, патогенних мікроорганізмів (в т.ч. сальмонели), сульфаніламідів, мікотоксинів.

Зразки яких брендів потрапили на перевірку.

Зразок № 1 "Наша Ряба"

Зразок № 2 "Домашня курка" (магазин)

Зразок № 3 "Львівські курчата"

Зразок № 4 "Домашня курка" (ринок)

Зразок № 5 "Гаврилівські курчата"

Результати дослідження. Результат досліджень позначений відповідністю чи не відповідністю встановленим нормам.

Антибіотики. Всі зразки відповідають нормі.

Гормони. Всі зразки відповідають нормі.

Патогенні мікроорганізми. Зразок № 5 ("Гаврилівські курчата") не відповідає нормі - виявлена ​​сальмонела.

Заступник директора Інституту Тетяна Гаркавенко прокоментувала результати експертизи, зазначивши, чим сальмонела небезпечна для здоров'я людини і які симптоми з'являються при зараженні.

"Дані дослідження проводилися нашим випробувальним центром. При дослідженні на залишкові кількості антибіотиків ми отримали нормальний результат, тобто залишків антибіотиків виявлено не було.

Але в зразку курятини № 5 (0230167 - ред.) була виявлена ​​сальмонела. Сальмонела - це патогенний мікроорганізм, який викликає захворювання як у людей, так і у птахів.

Якщо людина вживає продукти з наявністю сальмонели, а ці продукти недостатньо термічно оброблені або контаміновані даними мікроорганізмом, у неї виникає харчова токсикоінфекція. Погіршується загальний стан, знижується апетит, виникає діарея і можуть бути негативні наслідки для здоров'я. У деяких випадках навіть летальні.

Є кілька шляхів потрапляння сальмонели до продукту. Перший шлях - коли тварина була хвора, і сальмонела разом з продуктами тваринного походження потрапила на стіл споживачеві. Інший шлях - це контамінація* вже готової продукції. Якщо говорити про курятину, контамінація може бути на забійному пункті, коли йде патрання курки. Дуже часто пошкоджують кишечник, звідки сальмонела потрапляє на м'ясо і там осідає.

Сальмонела може потрапити в продукт, якщо її носіями є люди, які не дотримуються вимог особистої гігієни або загальних вимог при виробництві продукції. Якщо, наприклад, людина пішла в туалет, не помила руки - сальмонела може потрапити на обладнання, яке знаходиться в цеху.

На сальмонельоз можуть захворіти як діти, так і дорослі. Діти відносяться до категорії населення, яка більш вразлива до даного захворювання", - розповіла Гаркавенко.

*Довідка. Мікробна контамінація - потрапляння потенційно небезпечних для здоров'я людини (тварин) мікроорганізмів на неживі об'єкти зовнішнього середовища (наприклад продукти харчування, предмети побуту, мед. інструменти, лікарські препарати та ін.), які можуть послужити фактором передачі хвороби іншим людям (тваринам).