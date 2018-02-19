УНН проверил качество куриного мяса в магазинах и на рынке

Как УНН отбирал образцы. Редакция УНН не претендует на статус контролирующего органа и не имеет цели перенимать его функции. Соответственно, не руководствовалась разработанными для госорганов постановлениями о методике отбора образцов, не производила закупку партиями и не приглашала представителей бренда. Контрольная закупка произведена случайным методом в роли обычного потребителя, опечатана и зафиксирована на беспрерывном видео, что свидетельствует о беспристрастности редакции.

Кто проводил проверку качества. Исследование проводил Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Что проверяли. Образцы проходили проверку на наличие антибиотиков, гормонов, патогенных микроорганизмов (в т.ч. сальмонеллы), сульфаниламидов, микотоксинов.

Образцы каких брендов попали на проверку.

Образец № 1 “Наша Ряба”

Образец № 2 “Домашняя курица” (магазин)

Образец № 3 “Львівські курчата”

Образец № 4 “Домашняя курица” (рынок)

Образец № 5 “Гаврилівські курчата”

Результаты исследования. Результат исследований обозначен соответствием или не соответствием установленным нормам.

Антибиотики. Все образцы соответствуют норме.

Гормоны. Все образцы соответствуют норме.

Патогенные микроорганизмы. Образец № 5 (“Гаврилівські курчата”) не соответствует норме — обнаружена сальмонелла.

Заместитель директора Института Татьяна Гаркавенко прокомментировала результаты экспертизы, обозначив, чем сальмонелла опасна для здоровья человека и какие симптомы появляются при заражении.

“Данные исследования проводились нашим испытательным центром. При исследовании на остаточные количества антибиотиков мы получили нормальный результат, то есть остатков антибиотиков обнаружено не было.

Но в образце курятины № 5 (0230167 — ред.) была выявлена сальмонелла. Сальмонелла — это патогенный микроорганизм, который вызывает заболевание как у людей, так и у птиц.

Если человек употребляет продукты с наличием сальмонеллы, а эти продукты недостаточно термически обработаны или контаминированы данным микроорганизмом, у него возникает пищевая токсикоинфекция. Ухудшается общее состояние, снижается аппетит, возникает диарея и могут быть негативные последствия для здоровья. В некоторых случаях даже летальные.

Есть несколько путей попадания сальмонеллы к продукту. Первый путь — когда животное было больное, и сальмонелла вместе с продуктами животного происхождения попала на стол потребителю. Другой путь — это контаминация* уже готовой продукции. Если говорить о курятине, контаминация может быть на убойном пункте, когда идет потрошение курицы. Очень часто повреждают кишечник, откуда сальмонелла попадет на мясо и там оседает.

Сальмонелла может попасть в продукт, если ее носителями являются люди и не соблюдают требования личной гигиены или общих требований при производстве продукции. Если, например, человек пошел в туалет, не помыл руки — сальмонелла может попасть на оборудование, которое находится в цехе.

Сальмонеллезом могут заболеть как дети, так и взрослые. Дети относятся к категории населения, которая более уязвима к данному заболеванию”, — рассказала Гаркавенко.

*Справка. Микробная контаминация — попадание потенциально опасных для здоровья человека (животных) микроорганизмов на неживые объекты внешней среды (например продукты питания, предметы обихода, мед. инструменты, лекарственные препараты и др.), которые могут послужить фактором передачи болезни другим людям (животным).