В Тернопольской области 10 человек отравились мясом курицы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Прокуратура начала уголовное производство по факту отравления 10 человек в заведении общественного питания в городе Борщев Тернопольской области, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратура Тернопольской области.
По информации пресс-службы, Борщевским отделом Чертковской местной прокуратуры начато и осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту отравления людей в одном из заведений общественного питания в г. Борщев, по ч.1 ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
В частности, как сообщили в прокуратуре, 25 мая 2018 года в одном из заведений общественного питания районного центра несоблюдение санитарных норм при приготовлении пищи привело к отравлению 10 человек.
В пресс-службе уточнили, что лабораторные исследования выявили возбудитель сальмонеллы в мясе курицы, которую потребляли тот день люди в учреждении и впоследствии обратились к медикам с жалобами о расстройствах здоровья. Расследование продолжается.
В ведомстве добавили, что санкция статьи инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде штрафа, ареста или ограничения свободы на срок до трех лет.
Ранее УНН сообщал, что проверку качества прошла курятина ТМ "Наша Ряба" и "Львівські курчата". В то же время в "Гаврилівських курчатах" обнаружена сальмонелла.