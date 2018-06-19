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В Тернопольской области 10 человек отравились мясом курицы

В Тернопольской области 10 человек отравились мясом курицы

Киев  •  УНН

 • 10121 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Прокуратура начала уголовное производство по факту отравления 10 человек в заведении общественного питания в городе Борщев Тернопольской области, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратура Тернопольской области.

По информации пресс-службы, Борщевским отделом Чертковской местной прокуратуры начато и осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту отравления людей в одном из заведений общественного питания в г. Борщев, по ч.1 ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

В частности, как сообщили в прокуратуре, 25 мая 2018 года в одном из заведений общественного питания районного центра несоблюдение санитарных норм при приготовлении пищи привело к отравлению 10 человек.

В пресс-службе уточнили, что лабораторные исследования выявили возбудитель сальмонеллы в мясе курицы, которую потребляли тот день люди в учреждении и впоследствии обратились к медикам с жалобами о расстройствах здоровья. Расследование продолжается.

В ведомстве добавили, что санкция статьи инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде штрафа, ареста или ограничения свободы на срок до трех лет.

Ранее УНН сообщал, что проверку качества прошла курятина ТМ "Наша Ряба" и "Львівські курчата". В то же время в "Гаврилівських курчатах" обнаружена сальмонелла.

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