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Масове отруєння на поминках у Хмельницькій області: відкрито провадження

Масове отруєння на поминках у Хмельницькій області: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 11593 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. За фактом масового отруєння людей під час поминального обіду в Ярмолинецькому районі відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Хмельницькій області, передає УНН.

"Слідчі Ярмолинецького відділу поліції за фактом масового отруєння людей під час поминального обіду відкрили кримінальне провадження за ч.1 статті 325 Кримінального кодексу України – "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням", – йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Зазначено, що з 20 по 22 червня жителі смт Ярмолинці та сіл Нове Село та Перегінка Ярмолинецького району, які відвідували поминальний обід, стали масово звертатися до лікарень зі скаргами на харчове отруєння. І станом на сьогодні за допомогою медиків звернулось понад 30 осіб. За попередніми даними, у хворих – гостра кишкова інфекція. За даним фактом проводиться розслідування.

Нагадаємо, в Ярмолинецькому районі Хмельницької області зареєстрували спалах кишкової інфекції. Хворі пов'язують своє захворювання зі вживанням страв під час поминальних обідів. 

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