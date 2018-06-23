Масове отруєння на поминках у Хмельницькій області: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. За фактом масового отруєння людей під час поминального обіду в Ярмолинецькому районі відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Хмельницькій області, передає УНН.
"Слідчі Ярмолинецького відділу поліції за фактом масового отруєння людей під час поминального обіду відкрили кримінальне провадження за ч.1 статті 325 Кримінального кодексу України – "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням", – йдеться в повідомленні.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Зазначено, що з 20 по 22 червня жителі смт Ярмолинці та сіл Нове Село та Перегінка Ярмолинецького району, які відвідували поминальний обід, стали масово звертатися до лікарень зі скаргами на харчове отруєння. І станом на сьогодні за допомогою медиків звернулось понад 30 осіб. За попередніми даними, у хворих – гостра кишкова інфекція. За даним фактом проводиться розслідування.
Нагадаємо, в Ярмолинецькому районі Хмельницької області зареєстрували спалах кишкової інфекції. Хворі пов'язують своє захворювання зі вживанням страв під час поминальних обідів.