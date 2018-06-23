Массовое отравление на поминках в Хмельницкой области: открыто производство

"Следователи Ярмолинецького отдела полиции по факту массового отравления людей во время поминального обеда открыли уголовное производство по ч.1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Отмечено, что с 20 по 22 июня жители пгт Ярмолинцы и сел Новое Село и Перегонка Ярмолинецкого района, которые посещали поминальный обед, стали массово обращаться в больницы с жалобами на пищевое отравление. И на сегодня за помощью медиков обратилось более 30 человек. По предварительным данным, у больных – острая кишечная инфекция. По данному факту проводится расследование.

Напомним, в Ярмолинецком районе Хмельницкой области зарегистрировали вспышку кишечной инфекции. Больные связывают свое заболевание с употреблением блюд во время поминальных обедов.