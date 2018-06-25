Массовое отравление при поминках в Хмельницкой области: число больных увеличилось

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Сальмонеллезом заболели уже 50 жителей Хмельницкой области, участвовавших в трех поминальных обедах. Среди них – 1 ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ", передает УНН.

"По состоянию на 10:00 час 25 июня 2018 года зарегистрировано 50 больных (49 взрослых, 1 ребенок) сальмонеллезом среди жителей Хмельницкой области, участвовавших в трех поминальных обедах, которые состоялись 19 июня 2018 года в пгт Ярмолинцы и с. Новое Село Ярмолинецкого района", - говорится в сообщении.

Среди них четверо лечатся амбулаторно (диагноз "сальмонеллез" подтвержден лабораторно в 2 случаях). Другие находятся в стационарах области.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий для установления возбудителя инфекции, механизмов и путей передачи, а также для локализации вспышки кишечных инфекций.

"При исследовании пищевых продуктов, которые принимались на поминальных обедах, в 6-ти блюдах выделено Salmonella enteritidis (курица жареная, отбивная куриная, котлета куриная, капуста тушеная с куриным мясом, бутерброд с сыром и помидорами, пирожок с горохом). В домашних очагах заболевших при исследовании смывов с объектов окружающей среды в четырех случаях выделено Salmonella enteritidis", - отметили в ведомстве.

Напомним, в Ярмолинецком районе Хмельницкой области зарегистрировали вспышку кишечной инфекции. Больные связывают свое заболевание с употреблением блюд во время поминальных обедов. По факту отравления открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК Украины.

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