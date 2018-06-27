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Праздновали выпускной: в Винницкой области 54 человека попали в больницу с отравлением

Праздновали выпускной: в Винницкой области 54 человека попали в больницу с отравлением

Киев  •  УНН

 • 11903 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. После празднования выпускных вечеров в Винницкой области 54 человека, среди которых 23 ребенка в возрасте до 17 лет, были госпитализированы в больницу из-за отравления. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области, передает УНН.

"На протяжении 24-25 июня 2018 года в инфекционное отделение Бершадской окружной больницы интенсивного лечения с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 23 человека, 9 из которых – дети до 15 лет. Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз: "Острый гастроэнтероколит", – говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что все госпитализированные 23 июня 2018 года присутствовали на праздновании выпускных вечеров в с. Бондуровка, в сельском доме культуры, и в с. Стратиевка, в школьной столовой.

"Блюда для празднования обоих выпускных вечеров заказывались и готовились в кафе "Вербка" с. Вербка Чечельницкого района и доставлялись к местам проведения мероприятий без холодильного оборудования. Работники кафе были допущены к работе без пройденного медицинского осмотра в полном объеме. Исследования питьевой воды, на которой готовились блюда, отсутствуют. Поставки продукции в кафе осуществляется с продуктовой базы "Де-люкс" г. Бершадь и частично с рынков пгт Чечельник и м. Бершадь (домашние колбасы, копченое мясо, овощи и фрукты)", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Кроме того, в ходе расследования вспышки обследовали 6 работников кафе. Также для лабораторных исследований в кафе отобрали 5 проб готовых блюд, 1 пробу питьевой воды из сельского водопровода, 40 гигиенических смывов.

В течение 25 июня во время проведения подворных обходов дополнительно обнаружили и госпитализировали еще 31 человека, из них 14 детей до 17 лет.

"По состоянию на 15 часов 26.06.2018 года на стационарном лечении находятся всего 54 человека, среди которых 23 ребенка в возрасте до 17 лет", – проинформировали в ведомстве.

Владелицу кафе и директора УВК привлекли к административной ответственности. Больные получают соответствующее лечение.

Напомним, сальмонеллезом заболели уже 50 жителей Хмельницкой области, участвовавших в трех поминальных обедах. Среди них – 1 ребенок.

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