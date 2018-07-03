У приватному дитячому таборі на Київщині масове отруєння: одна дитина у комі

До Переяслава-Хмельницького терміново виїхала директор департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Алла Арешкович. Станом на 5 годину ранку дівчинку оглянув анестезіолог дитячої обласної лікарні (м. Боярка), також на консультацію викликані фахівці лікарні "Охматдит". Наразі дитину готують до транспортування в дитячий медзаклад "Охматдит".



За попередньою інформацією юна пацієнтка є ученицею спортивної Школи Дерюгіних. У зміні Школи Дерюгіних - 28 дітей, які прибули до ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич" 29.07.2018 р, де мали готуватися до змагань.



12 дітям учора стало зле, вони мали розлад шлунково-кишкового тракту. У результаті одна дитина в комі, 11 дітей потрапили до медичного ізолятора табору. На сьогодні ізольованих залишається 7. Загалом в оздоровчому таборі знаходиться понад 200 осіб.



2.07.2018 р. Держпродспоживслужба взяла проби їжі, якою харчують дітей в таборі, а вже сьогодні проводяться посіви у дітей, які постраждали.



З урахуванням даного факту, сьогодні, з 8.30 Комісія по епідрозслідуванню, за участі прокурора району та наряду поліції, очікувала допуску до медізолятору, де знаходилися постраждалі діти. Лише станом на 11.55 (3 липня 2018 року) директор ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич", у присутності двох адвокатів, дозволила розпочати роботу Комісії з епідрозслідування.



Як повідомляв УНН, після святкування випускних вечорів у Вінницькій області через отруєння госпіталізували уже 62 особи. Про це повідомила прес-служба ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області.