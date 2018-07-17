В лагере в Донецкой области отравились 60 детей

"16 июля после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. В настоящее время госпитализированы 33 ребенка в медицинские учреждения г. Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления. Принято решение о госпитализации всех детей, которые почувствовали недомогание. Возраст госпитализированных - от 9 до 16 лет", - сообщает Лысенко.

Всего в лагере на оздоровлении находится 134 ребенка. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 2 июля 2018 в с.Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области было зарегистрировано групповое заболевание пищевой токсикоинфекцией среди 12 воспитанников ДЮСШ Дерюгиных, которые тренируются и отдыхают в ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа« Славутич".

Одна из пострадавших - восьмилетняя девочка - впала в кому и была госпитализирована в реанимацию.

Впоследствии в Госпродпотребслужбе назвали возбудителя инфекции.