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Отруєння дітей у таборі "Славутич": названо збудника інфекції

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Переяслав-Хмельницьке РУ ГУ Держпродспоживслужби в Київській області оприлюднило результати санітарно-епідеміологічного розслідування, згідно з якими збудника інфекції, що спровокував харчове отруєння серед 12 вихованців ДЮСШ Дерюгіних, виявлено лише у третині проб харчоблоку. Про це повідомила прес-служба організації передає УНН

“Встановлено, що 30 червня група гімнастів святкувала день народження однієї дитини. <...> З 30 змивів на бактерії групи кишкової палички, патогенний стафілокок та патогенну флору в харчоблоку, (відібраних для аналізу 3 липня), виявлено 10 позитивних результатів (33,3%). <...> Станом на 6 липня 2018 року у закладі перебувало 197 дітей. Їх стан задовільний. На даний час в ізоляторі хворі діти відсутні. Нових звернень не зареєстровано”, — зазначається у повідомленні.

За даними прес-служби, фахівці провели санітарно-епідеміологічне розслідування та обстеження харчоблоку ТОВ “ДОЗСТ “Славутич” з відбором проб харчових продуктів для проведення відповідних лабораторних досліджень та направили їх до Бориспільського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ “Київський обласний лабораторний центр МОЗ України”.

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Були обстежені 9 осіб персоналу харчоблоку на групи кишкових інфекцій та 2 дітей із 6, які знаходились в ізоляторі (останні 4 дитини не обстежувалися через відмову батьків). 3 липня лабораторія оприлюднила результати обслідування зразків проб та змивів, відібраних того ж дня у таборі “Славутич”. Згідно з ними, виявлено таке:

  • “У 9 осіб персоналу харчоблоку обстежених на групи кишкових інфекцій та 2 дітей, які знаходились в ізоляторі не виявлені збудники кишкової інфекції та патогенний стафілокок;
  • З 30 змивів на бактерії групи кишкової палички, патогенний стафілокок та патогенну флору в харчоблоку виявлено 10 позитивних результатів (33,3%).
  • З 10 змивів на патогенну флору в ізоляторі позитивних не виявлено.
  • Усі 5 проб води, які відібрані на мікробіологічні дослідження з свердловини, мережі харчоблоку, питного фонтанчика та басейну, а також бутильована вода відповідають вимогам Державних санітарних норм та правил „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною“ (ДСАнПіН 2.2.4-171-10).
  • 2 проби питної води з свердловини та мережі харчоблоку відповідала вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, крім хлоридів в мережі харчоблоку (фактичне значення — 287мг/дм куб. при нормі 250 мг/дм куб.).
  • Проби відібрані на сальмонельоз (пил з подушок, ковдр та матраців) з ізолятору (18 проб) показали негативний результат.
  • У 4-х пробах залишків харчових продуктів, які залишились після дня народження дітей з групи гімнастів від 30 червня 2018 року: сік мультівітамінний з м’якотю, 2 кекса та 1 печиво патогенна флора не виявлена.
  • У 7 добових пробах (4 проби: обід та 3 проби вечеря за 2 липня 2018 року) патогенна флора не була виявлена.
  • У 3 пробах харчових продуктів: біфідойогурт, молоко та ряженка виробництва підприємства із Полтавської області пат. флора не була виявлена.
  • 4 проби води на вірусологічні дослідження з свердловини, мережі харчоблоку, питного фонтанчику та басейну знаходяться в роботі”.

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Як зазначається, 4 липня матеріали санітарно-епідеміологічного розслідування було направлено до місцевих відділів прокурартури та поліції Київській області. 6 липня Переяслав-Хмельницьке РУ ГУ Держпродспоживслужби у Київській області винесло керівництву ТО“ДОЗСТ “Славутич” припис № 7 щодо усунення порушень законодавства. 9 липня заклад прозвітував про санацію харчоблоку та звернувся по повторний аналіз.

Нагадаємо, 4 липня у Держпродспоживслужбі назвали попередню причину масового отруєння вихованців ДЮСШ Дерюгіних у дитячому оздоровчому таборі “Славутич” на Київщині.

Як повідомляв УНН, 2 липня 2018 року у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області було зареєстровано групове захворювання на харчову токсикоінфекцію серед 12 вихованців ДЮСШ Дерюгіних, які тренуються та відпочивають у ТОВ “Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу “Славутич”.

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