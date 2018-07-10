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Отравление детей в лагере "Славутич": назван возбудитель инфекции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Переяслав-Хмельницкое РУ ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области обнародовало результаты санитарно-эпидемиологического расследования, согласно которым возбудитель инфекции, который спровоцировал пищевое отравление среди 12 воспитанников ДЮСШ Дерюгиных, обнаружен только в трети проб пищеблока. Об этом сообщила пресс-служба организации передает УНН.

“Установлено, что 30 июня группа гимнастов праздновала день рождения одного ребенка. <...> Из 30 смывов на бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору в пищеблоке, (отобранных для анализа 3 июля), выявлено 10 положительных результатов (33,3%). <...> По состоянию на 6 июля 2018 года в заведении находилось 197 детей. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время в изоляторе больные дети отсутствуют. Новых обращений не зарегистрировано”, - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование и обследование пищеблока ООО “ДОУСТ ”Славутич“ с отбором проб пищевых продуктов для проведения соответствующих лабораторных исследований и направили их в Бориспольский межрайонный отдел лабораторных исследований ГУ ”Киевский областной лабораторный центр МЗ Украины“.

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Были обследованы 9 человек персонала пищеблока на группы кишечных инфекций и 2 детей из 6, которые находились в изоляторе (последние 4 ребенка не обследовались из-за отказа родителей). 3 июля лаборатория опубликовала результаты обследования образцов проб и смывов, отобранных в тот же день в лагере “Славутич”. Согласно им, выявлено следующее:

  • “У 9 человек персонала пищеблока обследованных на группы кишечных инфекций и 2 детей, которые находились в изоляторе не обнаружены возбудители кишечной инфекции и патогенный стафилококк;
  • Из 30 смывов на бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору в пищеблоке выявлено 10 положительных результатов (33,3%).
  • Из 10 смывов на патогенную флору в изоляторе положительные результаты не обнаружены.
  • Все 5 проб воды, отобранных для микробиологического анализа из скважины, сети пищеблока, питьевого фонтанчика и бассейна, а также бутилированная вода соответствуют требованиям Государственных санитарных норм и правил „Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком“ (ДСанПин 2.2.4- 171-10).
  • 2 пробы питьевой воды из скважины и сети пищеблока отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10, кроме хлоридов в сети пищеблока (фактическое значение — 287мг/дм куб. При норме 250 мг/дм куб.).
  • Пробы, отобранные на сальмонеллез (пыль из подушек, одеял и матрасов) из изолятора (18 проб) показали отрицательный результат.
  • В 4-х пробах остатков пищевых продуктов, оставшихся после дня рождения детей из группы гимнастов от 30 июня 2018 года: сок мультивитаминный с мякотью, 2 кекса и 1 печенье патогенная флора не обнаружена.
  • В 7 суточных пробах (4 пробы: обед и 3 пробы ужин за 2 июля 2018 года) патогенная флора не была выявлена.
  • В 3 пробах пищевых продуктов: бифидойогурт, молоко и ряженка производства предприятия из Полтавской области пат. флора не была выявлена.
  • 4 пробы воды на вирусологические исследования из скважины, сети пищеблока, питьевые фонтанчики и бассейна находятся в работе”.

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Как отмечается, 4 июля материалы санитарно-эпидемиологического расследования были направлены в местные отделы прокурартуры и полиции Киевской области. 6 июля Переяслав-Хмельницкое РУ ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области вынесло руководству ТО “ДОУСТ ”Славутич“ предписание № 7 по устранению нарушений законодательства. 9 июля заведение отчиталось о санации пищеблока и обратилось за повторным анализом.

Напомним, 4 июля в Госпродпотребслужбе назвали предварительную причину массового отравления воспитанников ДЮСШ Дерюгиных в детском оздоровительном лагере „Славутич“ в Киевской области.

Как сообщал УНН, 2 июля 2018 в с. Цыбли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области было зарегистрировано групповое заболевание пищевой токсикоинфекцией среди 12 воспитанников ДЮСШ Дерюгиных, которые тренируются и отдыхают в ООО „Детский оздоровительный лагерь санаторного типа “Славутич”.

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