У девочки из лагеря, где произошло отравление детей, диагностирован энцефалит
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. У девочки, которая впала в кому после того, как ее госпитализировали 2 июля из детского оздоровительного лагеря “Славутич”, диагностирован энцефалит. Об этом сообщил пресс-центр Госпродпотребслужбы, передает УНН.
“По состоянию на 3 июля 2018 года один ребенок с предварительным диагнозом ”энцефалит“ находится в тяжелом состоянии в Национальной детской специализированной больнице ”Охматдет“", - говорится в сообщении ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области.
Как отмечается, еще 11 детей находятся в удовлетворительном состоянии. Из них 10 детей родители забрали домой, а один ребенок остается в изоляторе лагеря.
Также сообщается, что соответствующие материалы переданы в Национальную полицию. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются. В Госпродпотребслужбе заверили, что ситуация находится под контролем.
Ранее заведующий отделением интенсивной терапии и острых интоксикаций клиники “Охматдет” Александр Урин заявил, что диагноз и причины заболевания ребенка уточняются.
“Есть подозрения, что стартовым механизмом был инфекционный фактор”, — отметил врач.
Напомним, вечером 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ребенок 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен и она впала в кому и была госпитализирована в реанимацию. Ее состояние было квалифицировано, как тяжелое. Девочка была среди 12 детей, которые жаловались на плохое самочувствие, и которые были госпитализированы в “Охматдет” с предварительным диагнозом “пищевое отравление”.
Отметим, что 4 июля в Госпродпотребслужбе назвали причину массового отравления воспитанников ДЮСШ Дерюгиных в детском оздоровительном лагере “Славутич” в Киевской области.