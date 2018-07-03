Отруєння дітей на Київщині: дівчинка могла впасти в кому через інфекцію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Дівчинка, яка впала в кому після того, як її госпіталізували 2 липня із дитячого оздоровчого табору "Славутич", зараз перебуває у важкому, але стабільному стані. Про це під час брифінгу в Києві повідомив завідувач відділення інтенсивної терапії та гострих інтоксикацій клініки "Охматдит" Олександр Урін, передає кореспондент УНН.
"Дитину доставили близько двох годин тому. Вона була у важкому стані, в цьому ж стабільно важкому стані вона знаходиться на даному етапі", - сказав лікар.
За його словами, говорити докладніше про стан і дагноз дівчинки не дозволили батьки дитини.
"Зараз вона проходить етап уточнення діагнозу і встановлення причини виникнення даної проблеми", - сказав Урін.
Він підтвердив, що спочатку одним із симптомів, зафіксованих у дитини, були конвульсії.
Так само, за його словами, інформації про інших дітей у клініки немає, за медичною допомогою вони не зверталися.
"Зараз ми дитину обстежуємо, проводиться комп'ютерна томографія, чекаємо результатів всіх обстежень, вона вже оглянута цілою низкою фахівців, які нам були необхідні для верифікації діагнозу. Коли зберемо всю інформацію, будемо намагатися формувати діагноз і визначатися з подальшою тактикою лікування ... Є підозри, що стартовим механізмом був інфекційний чинник", - повідомив лікар.
Нагадаємо, ввечері, 2 липня 2018 року, в Переяслав-Хмельницьку центральну районну лікарню була екстрено доставлена дитина 8 років з розладом травлення, організм дівчинки був вкрай зневоднений і вона впала в кому і була госпіталізована в реанімацію. Стан кваліфікується, як тяжкий. Повідомляється, що на погане самопочуття скаржилося 12 дітей, які перебували у таборі.
Як повідомляв УНН, "Дитячий оздоровчий табір "Славутич", в якому вчора отруїлися 12 дітей, належить цивільній дружині екс-президента України Віктора Януковича Любові Полежай.