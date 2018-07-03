Отруєння дітей на Київщині: дівчинка могла впасти в кому через інфекцію

КИЇВ. 3 липня. УНН. Дівчинка, яка впала в кому після того, як її госпіталізували 2 липня із дитячого оздоровчого табору "Славутич", зараз перебуває у важкому, але стабільному стані. Про це під час брифінгу в Києві повідомив завідувач відділення інтенсивної терапії та гострих інтоксикацій клініки "Охматдит" Олександр Урін, передає кореспондент УНН.