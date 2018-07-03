Лагерь в Киевской области, в котором массово отравились дети, принадлежит гражданской жене Януковича

Согласно информации, которая попала в распоряжение агентства УНН, Любовь Полежай является конечным бенефициаром ООО "Детский оздоровительный лагерь санитарного типа "Славутич", а размер уставного капитала фирмы составляет 100 млн гривен.



Напомним, в оздоровительном лагере "Славутич", который находится в Киевские области, отравились 12 детей, 1 ребенок в коме, ее сейчас готовят к транспортировке в больницу "Охматдет".



11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированных остается 7. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек.