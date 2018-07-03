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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 79592 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111291 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132281 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139221 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 175633 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155151 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142443 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130597 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 186350 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118385 просмотра

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Лагерь в Киевской области, в котором массово отравились дети, принадлежит гражданской жене Януковича

Лагерь в Киевской области, в котором массово отравились дети, принадлежит гражданской жене Януковича

Киев  •  УНН

 • 22379 просмотра

КИЕВ.3 июля.УНН. "Детский оздоровительный лагерь "Славутич", в котором вчера отравились 12 детей, принадлежит гражданской жене экс-президента Украины Виктора Януковича Любви Полежай. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Согласно информации, которая попала в распоряжение агентства УНН, Любовь Полежай является конечным бенефициаром ООО "Детский оздоровительный лагерь санитарного типа "Славутич", а размер уставного капитала фирмы составляет 100 млн гривен.

Напомним, в оздоровительном лагере "Славутич", который находится в Киевские области, отравились 12 детей, 1 ребенок в коме, ее сейчас готовят к транспортировке в больницу "Охматдет".

11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированных остается 7. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек.

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