Табір на Київщині, у якому масово отруїлися діти, належить цивільній дружині Януковича
Київ • УНН
КИЇВ.3 липня.УНН. "Дитячий оздоровчий табір "Славутич", в якому вчора отруїлося 12 дітей, належить цивільній дружині екс-президента України Віктора Януковича Любові Полєжай. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Згідно з інформацією, яка потрапила в розпорядження агентства УНН, Любов Полєжай є чинним кінцевим бенефіціаром ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санітарного типу "Славутич", а розмір статутного капіталу фірми складає 100 мільйонів гривень.
Нагадаємо, в оздоровчому таборі "Славутич", що знаходиться в Київські області, отруїлося 12 дітей, 1 дитина в комі, її зараз готують до транспортування в лікарню "Охмадит".
11 дітей потрапили до медичного ізолятора табору. На сьогодні ізольованих залишається 7. Загалом в оздоровчому таборі знаходиться понад 200 осіб.