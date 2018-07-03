Табір на Київщині, у якому масово отруїлися діти, належить цивільній дружині Януковича

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Київ • УНН

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КИЇВ.3 липня.УНН. "Дитячий оздоровчий табір "Славутич", в якому вчора отруїлося 12 дітей, належить цивільній дружині екс-президента України Віктора Януковича Любові Полєжай. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

Згідно з інформацією, яка потрапила в розпорядження агентства УНН, Любов Полєжай є чинним кінцевим бенефіціаром ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санітарного типу "Славутич", а розмір статутного капіталу фірми складає 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в оздоровчому таборі "Славутич", що знаходиться в Київські області, отруїлося 12 дітей, 1 дитина в комі, її зараз готують до транспортування в лікарню "Охмадит".

11 дітей потрапили до медичного ізолятора табору. На сьогодні ізольованих залишається 7. Загалом в оздоровчому таборі знаходиться понад 200 осіб.

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