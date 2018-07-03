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Отравление детей в Киевской области: девочка могла впасть в кому из-за инфекции

Отравление детей в Киевской области: девочка могла впасть в кому из-за инфекции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Девочка, которая впала в кому после того, как ее госпитализировали 2 июля из детского оздоровительного лагеря “Славутич”, сейчас находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом во время брифинга в Киеве сообщил заведующий отделения интенсивной терапии и острых интоксикаций клиники “Охматдит” Александр Урин, передает кореспондент УНН.

“Ребенка доставили около двух часов назад. Она была в тяжелом состоянии, в этом же стабильно тяжелом состоянии она находится на данном этапе”, — сказал врач.

По его словам, распространяться подробнее о состоянии и дагнозе девочки не позволили родители ребенка.

“Сейчас она проходит этап уточнения диагноза и установления причины возникновкения данной проблемы”, — сказал Урин.

Он подтвердил, что изначально одним из симптомов, зафиксированых у ребенка, были конвульсии.

Так же по его словам, информации о других детях у клиники нет, за медицинской помощью они не обращались.

“Сейчас мы ребенка обследуем, проводится компьютерная томография, ждем результатов всех обследований, она уже осмотрена целым рядом специалистов, которые нам были необходимы для верификации диагноза. Когда соберем всю информацию, будем пытаться формировать диагноз и определяться с дальнейшей тактикой лечения... Есть подозрения, что стартовым механизмом являлся инфекционный фактор”, — сообщил доктор.

Напомним, вечером, 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкой центральной районной больницы был экстренно доставлен ребенок 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен и она впала в кому и госпитализирована в реанимацию. Состояние квалифицируется, как тяжелое. Сообщается, что на плохое самочувствие жаловалось 12 детей — воспитанников лагеря.

Как сообщал УНН, “Детский оздоровительный лагерь “Славутич”, в котором вчера отравились 12 детей, принадлежит гражданской жене экс-президента Украины Виктора Януковича Любви Полежай.

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