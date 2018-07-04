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У дівчинки з табору, де сталось отруєння дітей, діагностовано енцефаліт

У дівчинки з табору, де сталось отруєння дітей, діагностовано енцефаліт

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. У дівчинки, яка впала в кому після того, як її госпіталізували 2 липня із дитячого оздоровчого табору “Славутич”, діагностовано енцефаліт. Про це повідомив прес-центр Держпродспоживслужби, передає УНН.

“Станом на 3 липня 2018 року одна дитина із попереднім діагнозом „енцефаліт“ знаходиться у важкому стані в Національній дитячій спеціалізованій лікарні „Охматдит“”, — йдеться у повідомленні ГУ Держпродспоживслужби в Київській області.

Як зазначається, ще 11 дітей знаходяться у задовільному стані. Із них 10 дітей батьки забрали додому, а одна дитина залишається в ізоляторі табору.

Також повідомляється, що відповідні матеріали передані до Національної поліції. Епідеміологічне розслідування та протиепідемічні заходи тривають. У Держпродспоживслужбі запевнили, що ситуація знаходиться під контролем.

Раніше завідувач відділення інтенсивної терапії та гострих інтоксикацій клініки “Охматдит” Олександр Урін заявив, що діагноз і причини захворювання дитини уточнюються.

“Є підозри, що стартовим механізмом був інфекційний чинник”, — відзначив лікар.

Нагадаємо, ввечері, 2 липня 2018 року, в Переяслав-Хмельницьку центральну районну лікарню була екстрено доставлена дитина 8 років з розладом травлення, організм дівчинки був вкрай зневоднений і вона впала в кому і була госпіталізована в реанімацію. Її стан був кваліфікований, як тяжкий. Дівчинка була серед 12 дітей, які скаржились на погане самопочуття, і яких було госпіталізовано до “Охматдиту” з попереднім діагнозом “харчове отруєння”.

Зазначимо, що 4 липня у Держпродспоживслужбі назвали причину масового отруєння вихованців ДЮСШ Дерюгіних у дитячому оздоровчому таборі “Славутич” на Київщині.

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