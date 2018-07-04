Стало відомо, чим отруїлись діти у таборі "Славутич"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Причиною отруєння дітей у оздоровчому таборі “Славутич” стало порушення температурного режиму зберігання йогуртів, термін споживання яких добігав кінця 1 липня 2018 року. Про це повідомив прес-центр Держпродспоживслужби, передає УНН.
“У ході епідрозслідування було встановлено, що 30 червня тренери вилучили у вихованців 26 йогуртів (термін споживання яких спливав 1 липня 2018 року), які видали на підвечірок, та зберігали їх без дотримання відповідного температурного режиму у власних кімнатах і повернули дітям для споживання через добу”, — йдеться у повідомленні ГУ Держпродспоживслужби в Київській області.
Нагадаємо, 2 липня 2018 року у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області було зареєстровано групове захворювання на харчову токсикоінфекцію серед 12 вихованців ДЮСШ Дерюгіних, які тренуються та відпочивають у ТОВ “Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу “Славутич”.
Фахівці провели санітарно-епідеміологічне розслідування, у ході якого встановили, що отруєння викликане порушенням температурного режиму зберігання продуктів харчування. За даними Держпродспоживслужби, станом на 2 липня 2018 року в дитячому оздоровчому закладі “Славутич” перебувало 226 дітей. Серед них у супроводі 3-х тренерів було 26 дітей з м. Києва та Київської області, які відвідують ДЮСШ.
Було з’ясовано, що 30 червня, згідно меню, 226 дітям закладу на підвечірок видали йогурти з наповнювачем “Злаки” та з лактулозою місцевого виробника, термін споживання яких спливав 1 липня 2018 року.
У ході епідрозслідування було встановлено, що 30 червня 2018 року тренери вилучили у вихованців 26 йогуртів, які видали на підвечірок, та зберігали їх без дотримання відповідного температурного режиму у власних кімнатах і повернули дітям для споживання через добу.
Як зазначили у Держпродспоживслужбі, серед 12 дітей, які захворіли, і які є членами однієї групи (вихованці ДЮСШ), станом на 3 липня 2018 року погіршення стану здоров’я не реєструвалося. При цьому фахівці наголошують, що вони всі харчувалися в одній їдальні.
Як повідомляв УНН, “Дитячий оздоровчий табір “Славутич”, в якому 2 липня отруїлися 12 дітей, належить цивільній дружині екс-президента України Віктора Януковича Любові Полежай.