Стало известно, чем отравились дети в лагере "Славутич"

“В ходе эпидрасследования было установлено, что 30 июня тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов (срок потребления которых истекал 1 июля 2018 года), которые выдали на полдник, и хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в собственных комнатах и ​​вернули детям для потребления через сутки”, - говорится в сообщении ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Напомним, 2 июля 2018 года в с. Цыбли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области было зарегистрировано групповое заболевание пищевой токсикоинфекцией среди 12 воспитанников ДЮСШ Дерюгиных, которые тренируются и отдыхают в ООО “Детский оздоровительный лагерь санаторного типа ”Славутич“.

Специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого установили, что отравление вызвано нарушением температурного режима хранения продуктов питания. По данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на 2 июля 2018 года в детском оздоровительном заведении „Славутич“ находилось 226 детей. Среди них в сопровождении 3-х тренеров были 26 детей из г.Киева и Киевской области, которые посещают ДЮСШ.

Было выяснено, что 30 июня, согласно меню, 226 детям заведения на полдник выдали йогурты с наполнителем „Злаки“ и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истекал 1 июля 2018 года.

В ходе эпидрасследования было установлено, что 30 июня 2018 года тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов, которые выдали на полдник, и хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в собственных комнатах и ​​вернули детям для потребления через сутки.

Как отметили в Госпродпотребслужбе, среди 12 детей, которые заболели, и которые являются членами одной группы (воспитанники ДЮСШ), по состоянию на 3 июля 2018 года ухудшения состояния здоровья не регистрировалось. При этом специалисты отмечают, что они все питались в одной столовой.

Как сообщал УНН, „Детский оздоровительный лагерь“ Славутич ”, в котором 2 июля отравились 12 детей, принадлежит гражданской жене экс-президента Украины Виктора Януковича Любови Полежай.