У МОЗ розповіли про стан отруєних на Київщині дітей

"12 дітей були оглянуті лікарями, було проведено відповідні обстеження та аналізи. Лікарі підтвердили, що 7 з них мають ознаки захворювання. Покази до госпіталізації відсутні. Наразі очікуються результати лабораторних досліджень. Одна дитина у тяжкому стані через наявність супутнього захворювання. Її було госпіталізовано в НДСЛ “Охмадит”. Обстеження тривають", - сказано у повідомлені.



У прес-службі Міністерства охорони здоров’я також додали, що інші діти почуваються добре - нових звернень за медичною допомогою з подібними скаргами не надходило.



Нагадаємо, дівчинка, яка впала в кому після того, як її госпіталізували 2 липня із "Дитячого оздоровчого табору "Славутич", зараз перебуває у важкому, але стабільному стані.

Ввечері, 2 липня 2018 року, в Переяслав-Хмельницьку центральну районну лікарню була екстрено доставлена дитина 8 років з розладом травлення, організм дівчинки був вкрай зневоднений і вона впала в кому і була госпіталізована в реанімацію. Стан кваліфікується, як тяжкий. Повідомляється, що на погане самопочуття скаржилося 12 дітей, які перебували у таборі.

Як повідомляв УНН, "Дитячий оздоровчий табір "Славутич", в якому вчора отруїлися 12 дітей, належить цивільній дружині екс-президента України Віктора Януковича Любові Полежай.