В Минздраве рассказали о состоянии отравившихся в Киевской области детей

"12 детей были осмотрены врачами, были проведены соответствующие обследования и анализы. Врачи подтвердили, что 7 из них имеют признаки заболевания. Показания к госпитализации отсутствуют. Сейчас ожидаются результаты лабораторных исследований. Один ребенок в тяжелом состоянии из-за наличия сопутствующего заболевания. Она была госпитализирована в НДСБ "Охматдет". Обследование продолжаются ", - говорится в сообщении.



В пресс-службе Министерства здравоохранения также добавили, что другие дети чувствуют себя хорошо - новых обращений за медицинской помощью с подобными жалобами не поступало.



Напомним, девочка, впала в кому после того, как ее госпитализировали 2 июля из "Детского оздоровительного лагеря "Славутич", сейчас находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Вечером, 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ребенок 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен и она впала в кому и была госпитализирована в реанимацию. Состояние квалифицируется, как тяжелое. Сообщается, что на плохое самочувствие жаловалось 12 детей, находившихся в лагере.

Как сообщал УНН, "Детский оздоровительный лагерь"Славутич", в котором вчера отравились 12 детей, принадлежит гражданской жене экс-президента Украины Виктора Януковича Любви Полежай.