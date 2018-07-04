Отруєння дітей на Київщині: у МОЗ зробили нову заяву

"Стан дитини, яка перебуває в НДСЛ “Охмадит” стабільний, важкий. Він не пов’язаний з отруєнням", - сказано у повідомлені.



Додамо, що лікарі столичної клініки “Охматдит” ще не визначили причину отруєння дівчинки в таборі під Києвом. Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив завідувач відділення гострих інтоксикацій Олександр Урін.



Нагадаємо, увечері 2 липня 2018 року, в Переяслав-Хмельницьку центральну районну лікарню екстрено доставили дитину 8 років з розладом травлення, організм дівчинки був вкрай зневоднений, вона впала в кому і була госпіталізована в реанімацію. Її стан був кваліфікований як важкий. Дівчинка була серед 12 дітей, які скаржилися на погане самопочуття, і які були госпіталізовані в "Охматдит" з попереднім діагнозом "харчове отруєння".

Відзначимо, що 4 липня в Держпродпотребслужбі назвали причину масового отруєння вихованців ДЮСШ Дерюгіних в дитячому оздоровчому таборі "Славутич" в Київській області.

У відомстві також заявили, що у дівчинки, яка впала в кому, діагностували енцефаліт.