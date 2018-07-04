Лікарі ще не визначили причину отруєння дівчинки в таборі під Києвом

"Відповісти зараз на запитання, що стало причиною ускладнення стану цієї дитини, у мене зараз немає можливості... Розбираємося, тому що у дитини є досить критичні ускладнення. Тому нам треба розібратися для встановлення остаточного діагнозу. Питання про гостре отруєння якимись хімічними речовинами не стояло першопочатково. Проводиться консиліум, тому що є низка факторів, які стирають першопочаткову картину захворювання", - сказав Урін.

За його словами, дівчинка зараз перебуває в комі і підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

"Робиться все, щоб розібратися з першопричиною і розвиненими ускладненнями. Стан дитини вкрай важкий. Але, обережно скажу, є тенденція до стабілізації стану", - зазначив лікар, додавши, що у пацієнтки поліорганна недостатність - тобто стан, коли вражені кілька органів.

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У той же час Урін зазначив, що з інших дітей, які перебували в таборі, до лікарів клініки ніхто по медичну допомогу не звертався.

Нагадаємо, увечері 2 липня 2018 року, в Переяслав-Хмельницьку центральну районну лікарню екстрено доставили дитину 8 років з розладом травлення, організм дівчинки був вкрай зневоднений, вона впала в кому і була госпіталізована в реанімацію. Її стан був кваліфікований як важкий. Дівчинка була серед 12 дітей, які скаржилися на погане самопочуття, і які були госпіталізовані в "Охматдит" з попереднім діагнозом "харчове отруєння".

Відзначимо, що 4 липня в Держпродпотребслужбі назвали причину масового отруєння вихованців ДЮСШ Дерюгіних в дитячому оздоровчому таборі "Славутич" в Київській області.

У відомстві також заявили, що у дівчинки, яка впала в кому, діагностували енцефаліт.