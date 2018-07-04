Врачи еще не определили причину отравления девочки в лагере под Киевом

“Ответить сейчас на вопрос, что стало причиной осложнения у этого ребенка, у меня сейчас нет возможности... Разбираемся, потому что у ребенка есть достаточно критические осложнения. Поэтому нам надо разобраться для установления окончательного диагноза. Вопрос об остром отравлении какими-то химическими веществами не стоял изначально. Проводится консилиум, потому что есть ряд факторов, которые стирают перевоначальную картину заболевания”, — сказал Урин.

По его словам, девочка на данный момент находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

“Делается все, чтобы разобраться с первопричиной и развившимися осложнениями. Состояние ребенка крайне тяжелое. Но, осторожно скажу, есть тенденция к стабилизации состояния”, — отметил доктор, добавив, что у пациентки полиорганная недостаточность — то есть состояние, когда поражены несколько органов.

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В тоже время Урин отметил, что из других детей, находившихся в лагере, к врачам клиники никто за помощью не обращался.

Напомним, вечером 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ребенок 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен, она впала в кому и была госпитализирована в реанимацию. Ее состояние было квалифицировано, как тяжелое. Девочка была среди 12 детей, которые жаловались на плохое самочувствие, и которые были госпитализированы в “Охматдет” с предварительным диагнозом “пищевое отравление”.

Отметим, что 4 июля в Госпродпотребслужбе назвали причину массового отравления воспитанников ДЮСШ Дерюгиных в детском оздоровительном лагере “Славутич” в Киевской области.

В ведомстве также заявили, что у девочки, которая впала в кому, диагностировали энцефалит.