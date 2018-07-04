Отравление детей в Киевской области: в Минздраве сделали новое заявление

"Состояние ребенка, находящегося в НДСБ "Охматдет" стабильное, тяжелое. Оно не связано с отравлением", - говорится в сообщении.



Добавим, что врачи столичной клиники "Охматдет" еще не определили причину отравления девочки в лагере под Киевом. Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заведующий отделением острых интоксикаций Александр Урин.



Напомним, вечером 2 июля 2018, в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу экстренно доставили ребенка 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен, она впала в кому и была госпитализирована в реанимацию. Ее состояние было квалифицировано как тяжелое. Девочка была среди 12 детей, которые жаловались на плохое самочувствие, и которые были госпитализированы в "Охматдет" с предварительным диагнозом "пищевое отравление".

Отметим, что 4 июля в Госпродпотребслужбе назвали причину массового отравления воспитанников ДЮСШ Дерюгиных в детском оздоровительном лагере "Славутич" в Киевской области.

В ведомстве также заявили, что у девочки, которая впала в кому, диагностировали энцефалит.