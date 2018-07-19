Отруєння у таборі на Донеччині: кількість хворих продовжує зростати

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Кількість отруєних у дитячому таборі "Орлятко" у Донецькій області складає вже 94 особи, із яких 79 дітей. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.

"За оперативним повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області на 10:00 19 липня 2018 року захворіло та госпіталізовано до лікувальних закладів Донецької області 94 особи, із них 79 дітей та 15 дорослих", - йдеться в повідомленні.

Станом на сьогодні всі хворі перебувають на стаціонарному лікуванні.

Нагадаємо, у дитячому таборі "Яструбок" сталося масове отруєння дітей. 16 липня після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту. 

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

Табір вирішили закрити від 18 липня.

Нагадаємо, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що вірогідною причиною отруєння є інфекція сальмонельозу

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