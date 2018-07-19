Отравление в лагере в Донецкой области: количество больных продолжает расти
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Количество отравившихся в детском лагере "Орленок" в Донецкой области составляет уже 94 человека, из которых 79 детей. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.
"По оперативному сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области на 10:00 19 июля 2018 года заболели и были госпитализированы в лечебные учреждения Донецкой области 94 человека, из них 79 детей и 15 взрослых", - говорится в сообщении.
На сегодня все больные находятся на стационарном лечении.
Напомним, в детском лагере "Ястребок" произошло массовое отравление детей. 16 июля после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.
Лагерь решили закрыть от 18 июля.
Напомним, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что вероятной причиной отравления является инфекция сальмонеллеза.