Орлятко, а не Яструбок: омбудсмен уточнила назву табору на Донеччині, де отруїлися діти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Масове отруєння дітей на Донеччині сталося в таборі "Орлятко", хоча спочатку повідомлялось про "Яструбок". Про це в своєму Facebook повідомила українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Як з’ясувалось, масове отруєння дітей сталося в дитячому таборі „Орлятко“ (спочатку говорили про „Яструбок“)”, — повідомила Денісова.
За словами Денісової, регіональний координатор у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський вже побував в дитячому таборі. Сьогодні омбудсмен виїжджає на Донеччину, щоб особисто розібратися в ситуації.
Нагадаємо, табір, в якому отруїлася вже 91 людина, вирішили закрити від сьогоднішнього дня. Так, з ознаками гострої кишкової інфекції до лікарень госпіталізували вже 91 людину, з них 76 дітей.
Санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху триває, попередньо постраждалим поставили діагноз “гострий гастроентероколіт”.