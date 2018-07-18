Орленок, а не Ястребок: омбудсмен уточнила название лагеря в Донецкой области, где отравились дети
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Массовое отравление детей в Донецкой области произошло в лагере "Орленок", хотя сначала сообщалось о "Ястребке". Об этом в своем Facebook сообщила украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Как выяснилось, массовое отравление детей произошло в детском лагере "Орленок" (сначала говорили о "Ястребке")", - сообщила Денисова.
По словам Денисовой, региональный координатор в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский уже побывал в детском лагере. Сегодня омбудсмен выезжает на Донбасс, чтобы лично разобраться в ситуации.
Напомним, лагерь, в котором отравился уже 91 человек, решили закрыть. Так, с признаками острой кишечной инфекции в больницы госпитализировали уже 91 человека, из них 76 детей.
Санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки продолжается, предварительно пострадавшим поставили диагноз "острый гастроэнтероколит".