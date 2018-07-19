Грязные матрасы и переполненные комнаты: Денисова рассказала об условиях в "Орленке"

"Детский лагерь сейчас закрыты, но я не уверена, что его вообще можно было открывать для детей. Среди увиденного: грязные матрасы, переполненные комнаты... по 11 детей в небольшой комнате. Относительно сохранения продуктов - рыба вместе с мясом в одном холодильнике. Дату закупки рыбы мне так и не сказали", - написала Денисова.

Кроме того, по словам омбудсмена, реагирование со стороны администрации лагеря на первые жалобы детей на плохое самочувствие отсутствовало.

"Врач, по ее словам, сама понимала, что это не обычное ОРЗ. Цитирую: "Ко мне вечером пришла толпа детей". Но она хотела избежать проблем и поэтому решила подождать до утра. Хотя, как никто другой, должна была бы понимать: чем раньше обратиться за медицинской помощью, тем меньше последствия для здоровья. Директор лагеря тоже не среагировал мгновенно. И он должен нести за это ответственность, так же, как и врач", - говорится в сообщении омбудсмена.

Денисова заявила, что начинает собственное расследование из-за массового отравления.

Напомним, в детском лагере "Ястребок" произошло массовое отравление детей. 16 июля после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

На сегодня, 19 июля, заболело и госпитализированы в лечебные учреждения Донецкой области 94 человека. Накануне лагерь решили закрыть.

При этом омбудсмен заявила, что отравление произошло в лагере "Орленок", хотя первоначально сообщалось о "Ястребке".