Президент учредил премию имени Лукьяненко для украинцев, которые находятся в плену в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко учредил премию имени Левка Лукьяненко для поддержки украинцев, которые находятся в плену в России. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Для поддержки наших героев, которые остаются в российском плену, а также их семей основал государственную стипендию имени известного украинского диссидента Левка Лукьяненко", - отметил он.
Президент также сообщил, что поручил Кабинету Министров принять все меры для того, чтобы эта стипендия начала выплачиваться уже в этом году.
Ранее первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что родственники украинских политзаключенных до сих пор не получают от государства денежную помощь на оплату услуг адвокатов.