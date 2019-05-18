Кінооператор, викладач та голова АМПУ отримали українське громадянство
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Укази про надання громадянства України кінооператору Юрію Грузінову, викладачу Михайлу Винницькому та голові адміністрації морських портів України Райвісу Вецкагансу, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
“На останньому засіданні комісії із надання громадянства, на підставі звернення Державної міграційної служби, були рекомендовані кілька осіб до прийняття до громадянства України. На підставі подання я прийняв рішення про прийняття кожного з вас до громадянства”, — повідомив Глава держави під час зустрічі з документалістом, кінооператором Юрієм Грузіновим, викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи Михайлом Винницьким, Головою адміністрації морських портів України Райвісом Вецкагансом.
“Вважаю, що це велика гордість і велика честь для вас стати громадянам України. І велика приємність для України мати таких громадян”, — сказав Петро Порошенко, підписуючи відповідні документи.
Нагадаємо, днями українське громадянство отримали: сестра українського політв’язня, режисера Олега Сенцова Наталія Каплан та колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.