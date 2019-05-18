Кинооператор, преподаватель и глава АМПУ получили украинское гражданство

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 43276 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 64907 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 81561 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 94418 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123175 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111660 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137795 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144649 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130143 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130201 просмотра

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Кинооператор, преподаватель и глава АМПУ получили украинское гражданство

Кинооператор, преподаватель и глава АМПУ получили украинское гражданство

Киев  •  УНН

 • 16114 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о предоставлении гражданства Украины кинооператору Юрию Грузинову, преподавателю Михаилу Винницкому и главе администрации морских портов Украины Райвису Вецкагансу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"На последнем заседании комиссии по предоставлению гражданства, на основании обращения Государственной миграционной службы, были рекомендованы несколько лиц к принятию в гражданство Украины. На основании представления я принял решение о принятии каждого из вас в гражданство", - сообщил Глава государства во время встречи с документалистом, кинооператором Юрием Грузиновым, преподавателем Киево-Могилянской бизнес-школы Михаилом Винницким, Главой администрации морских портов Украины Райвисом Вецкагансом.

"Считаю, что это большая гордость и большая честь для вас стать гражданам Украины. И очень приятно для Украины иметь таких граждан", - сказал Петр Порошенко, подписывая соответствующие документы.

Напомним, на днях украинское гражданство получили: сестра украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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