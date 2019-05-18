Кинооператор, преподаватель и глава АМПУ получили украинское гражданство

"На последнем заседании комиссии по предоставлению гражданства, на основании обращения Государственной миграционной службы, были рекомендованы несколько лиц к принятию в гражданство Украины. На основании представления я принял решение о принятии каждого из вас в гражданство", - сообщил Глава государства во время встречи с документалистом, кинооператором Юрием Грузиновым, преподавателем Киево-Могилянской бизнес-школы Михаилом Винницким, Главой администрации морских портов Украины Райвисом Вецкагансом.

"Считаю, что это большая гордость и большая честь для вас стать гражданам Украины. И очень приятно для Украины иметь таких граждан", - сказал Петр Порошенко, подписывая соответствующие документы.

Напомним, на днях украинское гражданство получили: сестра украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.