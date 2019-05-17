Сестра Сенцова отримала українське громадянство
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Сестра українського політв’язня, режисера Олега Сенцова Наталія Каплан отримала українське громадянство. Про це Каплан написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Здійснилося! Я громадянка України!” — написала Каплан.
Зазначимо, Наталія мала громадянство Російської Федерації. Крім того, Каплан повідомляла, що має проблеми із Державною міграційною службою.
Раніше цього дня Президент України Петро Порошенко надав колишньому депутату Держдуми РФ Іллі Пономарьову українське громадянство.