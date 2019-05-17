Сестра Сенцова получила украинское гражданство

"Свершилось! Я гражданка Украины!" - написала Каплан.

Отметим, Наталья имела гражданство Российской Федерации. Кроме того, Каплан сообщала, что имеет проблемы с Государственной миграционной службой.

Ранее в этот день Президент Украины Петр Порошенко предоставил бывшему депутату Госдумы РФ Илье Пономареву украинское гражданство.