Сестра Сенцова получила украинское гражданство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Сестра украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан получила украинское гражданство. Об этом Каплан написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Свершилось! Я гражданка Украины!" - написала Каплан.
Отметим, Наталья имела гражданство Российской Федерации. Кроме того, Каплан сообщала, что имеет проблемы с Государственной миграционной службой.
Ранее в этот день Президент Украины Петр Порошенко предоставил бывшему депутату Госдумы РФ Илье Пономареву украинское гражданство.