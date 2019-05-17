Екс-депутат Держдуми Пономарьов отримав українське громадянство
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко надав колишньому депутату Держдуми РФ Іллі Пономарьову українське громадянство. Про це написав сам Пономарьов на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.
“Сьогодні, чинний президент України — Петро Порошенко, в останній робочий день своєї каденції, підписав указ про надання мені українського громадянства, згідно державного інтересу. Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя, і є великою честю, і величезною відповідальністю”, — написав він.
Пономарьов також подякував за допомогу Юрію Луценку, Сергію Березенку, Ігорю Насалику, Антону Геращенку, Наталії Науменко, Максиму Сокалюку, Тарасу Березовцю, Роману Шпіку та Леоніду Козаченку.
Своє нове українське громадянство Пономарьов пообіцяв використовувати для отримання нових іноземних інвестицій для країни, створення нових робочих місць, збільшенню державного бюджету.
Нагадаємо, що колишній депутат Державної Думи РФ Ілля Пономарьов був одним зі свідків по справі державної зради Віктора Януковича.
Він заявляв, що Росія розробила схему фінансової підтримки Віктора Януковича та інших українських чиновників.