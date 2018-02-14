Про втручання РФ у процеси в Україні стало зрозуміло восени 2013 року - Пономарьов
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Про втручання Росії в процеси на території України стало зрозуміло восени 2013 року під час подій на Майдані. Про це заявив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов на допиті як свідка в Оболонському районному суді Києва, який розглядає кримінальне провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
"Події розвивалися на моїх очах (агресія Росії проти України – ред.). Стало зрозуміло мені, що щось відбувається надзвичайне та буде відбуватися захват території, тільки в березні 2014 року. Те, що ми втручаємося (РФ – ред.) у процеси на території України, було зрозуміло з осені 2013 року, коли наші (російські – ред.) політтехнологи поїхали під час Майдану в Україну, я там бачив представників Адміністрації Президента (РФ – ред.). Але те, що це військова операція, пов’язана зі зміною території, мені стало зрозуміло з початку березня", – повідомив І.Пономарьов.
Нагадаємо, 8 лютого у судовому засіданні були допитані як свідки колишні начальник Генерального штабу-головнокомандуючий ЗСУ Володимир Замана, командувач ВМС ЗСУ Сергій Гайдук та перший заступник голови ДПСУ Павло Шишолін.