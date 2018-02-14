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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 78092 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91859 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94442 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110803 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101473 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105064 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112066 просмотра

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О вмешательстве РФ в процессы в Украине стало понятно осенью 2013 года - Пономарев

О вмешательстве РФ в процессы в Украине стало понятно осенью 2013 года - Пономарев

Киев  •  УНН

 • 10378 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. О вмешательстве России в процессы на территории Украины стало понятно осенью 2013 года во время событий на Майдане. Об этом заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

"События развивались на моих глазах (агрессия России против Украины - ред.). Стало понятно мне, что что-то происходит чрезвычайное и будет происходить захват территории, только в марте 2014 года. То, что мы вмешиваемся (РФ - ред.) в процессы на территории Украины, было понятно с осени 2013 года, когда наши (российские - ред.) политтехнологи поехали во время Майдана в Украину, я там видел представителей Администрации Президента (РФ - ред.). Но то, что это военная операция, связанная с изменением территории, мне стало понятно с начала марта", - сообщил И.Пономарев.

Напомним, 8 февраля в судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей бывшие начальник Генерального штаба-главнокомандующий ВСУ Владимир Замана, командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук и первый заместитель председателя ГПСУ Павел Шишолин.

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