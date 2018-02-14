О вмешательстве РФ в процессы в Украине стало понятно осенью 2013 года - Пономарев

"События развивались на моих глазах (агрессия России против Украины - ред.). Стало понятно мне, что что-то происходит чрезвычайное и будет происходить захват территории, только в марте 2014 года. То, что мы вмешиваемся (РФ - ред.) в процессы на территории Украины, было понятно с осени 2013 года, когда наши (российские - ред.) политтехнологи поехали во время Майдана в Украину, я там видел представителей Администрации Президента (РФ - ред.). Но то, что это военная операция, связанная с изменением территории, мне стало понятно с начала марта", - сообщил И.Пономарев.

Напомним, 8 февраля в судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей бывшие начальник Генерального штаба-главнокомандующий ВСУ Владимир Замана, командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук и первый заместитель председателя ГПСУ Павел Шишолин.