Экс-депутат Госдумы Пономарев получил украинское гражданство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко предоставил бывшему депутату Госдумы РФ Илье Пономареву украинское гражданство. Об этом написал сам Пономарев на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
“Сегодня, действующий президент Украины — Петр Порошенко, в последний рабочий день своей каденции, подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственного интереса. Я сказал ему и хочу повторить здесь: это будет означать новый этап моей жизни, и это большая честь, и огромная ответственность”, - написал он.
Пономарев также поблагодарил за помощь Юрия Луценко, Сергея Березенко, Игоря Насалика, Антона Геращенко, Натальию Науменко, Максима Сокалюка, Тараса Березовца, Романа Шпика и Леонида Козаченко.
Свое новое украинское гражданство Пономарев пообещал использовать для получения новых иностранных инвестиций для страны, создания новых рабочих мест, увеличения государственного бюджета.
Напомним, что бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев был одним из свидетелей по делу государственной измены Виктора Януковича.
Он заявлял, что Россия разработала схему финансовой поддержки Виктора Януковича и других украинских чиновников.