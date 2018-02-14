Екс-депутат Держдуми розповів про економічну схему підтримки Януковича з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Росія знайшла економічний спосіб підтримати екс-президента України Віктора Януковича та його оточення, і тим самим зірвати підписання Асоціації з ЄС. Про це під час судового засідання про держзраду В.Януковича заявив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, передає кореспондент УНН.
“В РФ у мене були розмови зі співробітниками Адміністрації президента, членами уряду, які теж стали говорити про те, що сталися якісь розмови в російських органах влади... Більше за все, цікавила Україна як близький сусід. Крім того, в російських органах влади ще з 2014 року після Помаранчевої революції, зберігалось відчуття, що в Україні може щось відбутися, що потім „відгукнеться“ в російських коридорах влади, і те, що Україна була пріоритетним питанням... З іншого боку в уряді (російському — ред.) було доручено оточенню віце-прем’єра Ігоря Шувалова знайти економічний спосіб підтримати Януковича та його оточення, та тим самим схилити до того, щоб європейська асоціація не була підписана, а Україна була в сфері російського впливу”, — розповів І.Пономарьов.
Він додав, що до вересня 2013 року була розроблена схема надання фінансової допомоги, тому що “Росія завжди оперувала з Україною борговими зобов’язаннями чи за допомогою ціни на газ”.
“Це була схема, пов’язана з українськими єврооблігаціями — вона була побудована на інсайдерської торгівлі акціями. Тобто, Росія зобов’язалася купити певну кількість українських облігацій — перший транш був запланований в розмірі 3 млрд євро. В цілому об’єм фінансування повинен був сягнути 15 млрд. Через покупку цих облігацій у українських чиновників повинен був з’явитися особистий прибуток. Основним переговірником з української сторони був Олександр Янукович, син Президента, і ця інформація була доступна співробітникам АП України, які тоді, я так розумію, брали участь у цьому процесі”, — резюмував І.Пономарьов.
Як повідомляв УНН, 14 лютого суд продовжив розгляд справи щодо держзради В.Януковича.